الداخلية تمنح 23 وصل تسجيل لتأسيس جمعيات وطنية بين الولايات  

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن منح 23 وصل تسجيل جمعيات وطنية بين الولايات أودعت ملفاتها سابقا.

وجاء في بيان للوزارة، انه في اطار تسهيل الاجراءات الادارية التي اقرتها وزارة الداخلية لفائدة المواطنات والمواطنين الراغبين في تأسيس جمعيات وطنية بين الولايات .

تم منذ 6 أفريل استلام 7 ملفات جديدة توجد حاليا قيد الدراسة للبث فيها وفق ماتقتضيه أحكام القانون المتعلق بالجمعيات .

وأضاف البيان ، :”هذا لاتزال مصالح الوزارة المختصة تستلم ملفات جديدة سيتم البث فيها خلال الاجال القانونية” .