الداخلية تنصب خلية أزمة لمعاينة أضرار السيول في تبسة 

نصبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلية أزمة لحصر الأضرارالناجمة عن الفيضانات التي تعرضت لها مساء أمس الخميس ولاية تبسة.

أين قام المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، طاهر مليزي، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية إلى بلدية الشريعة بولاية تبسة.

وهذا بتكليف من وزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، للوقوف على الأضرار التي خلفتها الاضطرابات الجوية ليلة أمس الخميس.

حيث وقف مليزي ببلدية الشريعة على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الإضطرابات الجوية.

كما عاين مدى التكفل بالمتضررين لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد إصلاح الأضرار التي مست المنشآت القاعدية في أقرب الآجال.

واستمع مليزي لانشغالات المواطنين التي تعلقت في مجملها بضرورة تهيئة هذه المدينة لتفادي مثل هذه الأخطاركلما تساقطت كميات غزيرة من الأمطار.

ووعد ذات المسؤول بنقل كل إنشغالات المواطنين وأيضا رفع تقرير مفصل حول الوضعية التي تعاني منها المدينة وما خلفته الأمطار .