الداخلية توصي “الفاف” والرابطة بالرصانة قبل تأجيل مباريات “الشومبيونا”!

دعت مصالح وزارة الداخلية مختلف الفاعلين في كرة القدم الجزائرية، إلى اجتماع، أمس، بمقرها من أجل دراسة سبل مكافحة العنف في الملاعب خلال الشطر الثاني من البطولة الوطنية.

كما دعت وزارة الداخلية إلى تجنب تكرار الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض الملاعب سابقا، أين قدم ممثلو المديرية العامة للأمن الوطني تقريرا مفصلا عن العنف في الملاعب خلال النصف الأول من الموسم الحالي، مدعما بكل الإحصائيات حول الظاهرة، بحضور ممثلين عن وزارتي الشباب والرياضة والدفاع الوطني مع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، وعضو مكتبه جمال مسعودان والأمين العام للفاف، في غياب زطشي لأسباب خاصة.

وتحدث مختلف الحاضرين عن رؤيتهم لظاهرة العنف وسبل مكافحتها، بينما طلب مدوار دعم الجميع من أجل النجاح في مكافحة الظاهرة وضمان أفضل تسيير للمباريات خلال الشطر الثاني من البطولة، كما تلقت الرابطة والفاف توصيات من ممثلي وزارة الداخلية من أجل تفادي السرعة في اتخاذ قرارات تأجيل وتغيير أوقات المباريات لتفادي أي مشاكل تؤدي إلى العنف، وطالبوا هيئة مدوار بالرصانة والتعقّل ومراعاة ظروف المباريات قبل اتخاذ أي قرار في هذا الخصوص، خاصة بالنسبة للمباريات ذات الحساسية المفرطة بين الأنصار، وخلص الجميع إلى ضرورة التكاثف كل في اختصاصه من أجل التقليل من ظاهرة العنف في الملاعب إلى أقصى درجة، بعدما عادت بقوة خلال الأشهر الأخيرة.

أحمد راحم