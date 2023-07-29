الداخلية تُصدر توجيهات للوقاية من مخاطر الحرارة الشديدة

ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، المواطنين، بالإجراءات الواجب التقيد بها للوقاية من مخاطر الحرارة المرتفعة التي تشهدها العديد من مناطق الوطن.

ودعت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المواطنين إلى اتباع الارشادات والنصائح للوقاية من الحرارة.

حيث ينصح بعدم التعرض المباشر إلى أشعة الشمس، وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة، والإكثار من شرب الماء.

ومراقبة الأطفال وكبار السن وتقديم السوائل لهم باستمرار وعدم ترك الأطفال داخل السيارة لتجنب حالات الاختناق.

وكذا الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية في الجو الحار. وإغلاق الستائر لمنع دخول الحرارة إلى المنزل بغرض الحفاظ على درجة حرارة البيت الداخلية.

وللوقاية من حوادث الغرق، شددت الوزارة على ضرورة “تجنب السباحة في المجمعات المائية والشواطئ غير المحروسة”.

ودعت الوزارة، الراغبين في التوجه إلى المساحات الغابية إلى عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات بصفة عشوائية. وعدم إشعال النار ومواقد الشواء في الغابات أو بالقرب منها بغرض الوقاية من الحرائق.

هذا وتضع الحماية المدنية الرقم الأخضر 10.21. فيما تضع المديرية العامة للغابات الرقم 10.70 تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن أي خطر.