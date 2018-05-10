الداخلية.. شباك موحد للحج بداية من الموسم المقبل

ترأس اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية اشغال اللجنة الوزارية المتعددة المكلفة بالتحضير لموسم الحج.

واعطى الوزير نورد الدين بدوي التعليمات بالإسراع في وتيرة التنظيم، و اتمام جميع التحضيرات.

كما شدد على ضرورة تقديم خدمات نوعية للمقبلين على الحج، على مستوى الدوائر والمقاطاعات الإدارية، البنوك، وكالات الجوية الجزائرية، المطارات.

من خلال تحسين ظروف الاستقبال، و التسريع في معالجة الملفات، وتسهيل اجراءات التنقل، والمرافقة الدائمة والنوعية للحجاج لغاية اتمام مناسكهم.

كما دعا بدوى الى تسهيل عملية دفع تكاليف الحج، من خلال انشاء شبابيك ملحقة لبنك الجزائر بالجنوب.

وتوقيع اتفاقيات مع بريد الجزائر، كما اعلن الوزير عن انشاء الشباك الموحد للحج.

والذي يتكفل بجميع الاجراءات الادارية التي ترتبط بالعملية، وكذا الخاصة بدفع تكاليف النقل و الايواء.