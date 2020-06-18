الداخلية: 1213 جمعية تحصلت على إعتمادها في غضون أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التهيئة العمرانية أن 1213 جمعية تحصلت على إعتمادها في غضون أسبوع.

ووفق بيان للداخلية فإن الجمعيات تحصلت على إعتمادها بعد إستيفائها للشروط القانونية وإستيفادتها من التسهيلات المدرجة.

كما اضاف البيان أن عملية دراسة الطلبات المتبقية متواصلة ضمن الآجال المحددة.

وتذكر الوزارة إلتزامها بدعم ومرافقة بتعبئة جميع الإمكانيات البرية والمادية لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بصفة عادية وفي إطار منتظم.

وتدخل هذه العملية في إطار التسهيلات التي أقرتها السلطة العليا بخصوص إنشاء الجميات البلدية ذات الطابع الخيري والتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكنية.