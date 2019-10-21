الداخلية: 69 ألف تدخل للحماية المدنية بموسم الإصطياف والتفكير برفع أجورهم

قال ممثل وزير الداخلية، برتيمة عبد الوهاب، اليوم الإثنين، أنه قد تم تسجيل 69 ألف تدخل للحماية المدنية بمختلف شواطئ البلاد، خلال موسم الإصطياف.

وأضاف برتيمة، خلال اللقاء الجهوي لتقييم موسم الاصطياف 2019 والتحضير للموسم القادم بعنابة، بأن الوزارة تفكر في رفع الأجرة الخاصة بالمستخدميين الموسميين التابعين للحماية المدنية خلال الموسم المقبل.

وتابع ذات المتحدث: “تم تسجيل 42604 استبيان الكتروني خلال 4 أشهر، لمواطنين قدموا آرائهم وإقتراحاتهم لتحسين الخدمة العمومية في الشواطئ”.

واحتضنت عنابة، هذا اللقاء، بمشاركة 7 ولايات ساحلية، على غرار ولاية عنابة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف وبومرداس.