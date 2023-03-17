الداخلية توضح بخصوص مزدوجي الجنسية

كشف إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في رده على اسئلة النواب أن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر انه “لم يتضمن أحكاما تستثني أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج من اظهار جواز السفر الجزائري لدى دخولهم أرض الوطن”.

وفي جلسة علنية بالبرلمان خصصت لطرح اسئلة شفوية على عدد من الوزراء أكد مراد حول إعفاء مزدوجي الجنسية من أفراد الجالية الوطنية بالخارج من شرط استظهار جواز السفر الجزائري عند دخولهم التراب الوطني، أن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر “لم يتضمن أحكاما تستثني أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج من اظهار جواز السفر الجزائري لدى دخولهم أرض الوطن”.

وتابع الوزير بالقول “وجوب حيازة جواز سفر جزائري مرده عدم المساس بحقوق الخزينة العمومية والمساواة أمام الضريبة بالنسبة لجميع المتواجدين بالخارج، وبالتالي فانه وطبقا للدستور، فان الترخيص لهؤلاء بالدخول دون حيازتهم جواز السفر الجزائري يعتبر مساسا بالتشريع المعمول به”.

وفي هذا الشأن أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الجزائر لتقريب الإدارة من المواطن، خاصة لزما ڨرة، فيما يتعلق بتخفيف الملفات الإدارية وتقليص آجال إصدار الوثائق.