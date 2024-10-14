الداربي العاصمي في 5 جويلية و”السياسي” يعود إلى حملاوي

ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم، ملاعب وتوقيت مباريات الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة، المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين.

وقررت الرابطة، برمجة قمة الجولة، بين اتحاد العاصمة والجار شباب بلوزداد، بملعب 5 جويلية 62 الجمعة القادم بداية من الساعة 19:00.

بينما كشفت ذات الهيئة، عودة شباب قسنطينة، للاستقبال بملعب حملاوي. بعدما كان الفريق قد استقبل في لقاءه السابق داخل الديار نادي مولودية الجزائر، بـ “عبد المالك رمضان”.

ويستقبل “السياسي” في هذه الجولة أتليتيك بارادو، في لقاء مقرر يوم السبت القادم. بداية من الساعة 16:00، في غياب الأنصار، بسبب العقوبة المسلطة على النادي القسنطيني، من الموسم الماضي.

كما ستعرف الجولة الـ 5، لعب مباراة أخرى “ويكلو” ويتعلق الأمر. بمواجهة وفاق سطيف وضيفه ترجي مستغانم، التي ستلعب هذا الجمعة، بملعب 8 ماي 45 بسطيف، بداية من الساعة 18:00.