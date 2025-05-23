الداربي العاصمي.. مولودية الجزائر تبحث عن تعميق الفارق والاتحاد لرد الاعتبار

يواجه فريق مولودية الجزائر، سهرة اليوم الجمعة، غريمه التقليدي، اتحاد العاصمة، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ22 من البطولة المحترفة.

ويسعى فريق مولودية الجزائر، لتحقيق الفوز في هذا الداربي، لتعميق الفارق عن ملاحقه شبيبة القبائل. والتقدم بخطوة أخرى نحو لقب البطولة التاسع في تاريخ النادي.

في المقابل، يطمح فريق اتحاد العاصمة، للثأر من الهزيمة التي مني بها في لقاء الذهاب. لرد الاعتبار لنفسه والتصالح مع أنصار الفريق.

وبالنظر لهذه المعطيات، ستكون مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، المقررة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً، بملعب “5 جويلة”، جد واعدة ومليئة بالإثارة.