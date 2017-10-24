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الداربي في بولوغين.. سوسطارة لنسيان خيبة رابطة الأبطال

الرياضة
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الداربي في بولوغين.. سوسطارة لنسيان خيبة رابطة الأبطال
بقلم أمير بهلول

يحوّل أنصار إتحاد العاصمة أنظارهم عشية اليوم إلى الداربي العاصمي الذي ينتظر فريقهم أمام إتحاد الحراش بعد خيبة رابطة الأبطال.

ويستضيف الإتحاد العاصمي جاره إتحاد الحراش في ملعب بولوغين، برسم المباراة المتأخرة لحساب الجولة 5 من الرابطة المحترفة لمحو خيبة رابطة الأبطال.

هذا وسيلعب المدرب “بول بوت” رأسه، وهو الذي فشل في قيادة الفريق إلى تحقيق الإنتصار في آخر 7 مباريات.

وفشل الإتحاد في إيجاد طريقه إلى الفوز، سواءً بطولة أو رابطة أبطال إفريقيا، حيث تعرض لثلاث هزائم وحقق أربع تعادلات.

من جهة أخرى، سيحاول إتحاد الحراش استغلال الحالة السيئة لإتحاد العاصمة وتأكيد نتيجته في الجولة الماضية بعد فوزه ضد إتحاد البليدة.

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