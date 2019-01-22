الداربي في بولوغين وقمة الكأس في سطيف

يحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين مباراة الدور ثمن النهائي من منافسة كاس الجمهورية بين نادي بارادو وإتحاد الحراش.

ويسعى فريق الصفراء لتأكيد إستفاقته المسجلة في الرابطة الثانية بعد تفوقه على فريق مولودية العلمة بملعب مسعود زوقار.

فيما يدخل فريق بارادو مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تفوقه أمام وفاق سطيف في المباراة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وستكون قمة الدور ثمن النهائي من منافسة الكأس بملعب 8 ماي بسطيف، بين الوفاق المحلي وضيفه إتحاد العاصمة.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بشعار الإنتصار من أجل تفادي الإنفجار، بعد الهزيمة التي عاد بها الوفاق من بولوغين أمام بارادو.

فيما كان فريق سوسطارة قد تعثر بمدينة مقرة أمام أهلي برج بوعريريج بنتيجة 1-1، بالرغم من أن اللقاء كان في متناول رفقاء زواري.