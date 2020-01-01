الدار البيضاء.. حجز أزيد من 5 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية

أخبار الجزائر
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الدار البيضاء.. حجز أزيد من 5 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم خالد دحماني

تمكن كتيبة الدرك الوطني بالدار البيضاء، الجزائر العاصمة، ليلة أمس الثلاثاء، من حجز 5090 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية.

ونقلت المصالح ذاتها، أنّ العملية جاءت بناءً على معلومات مفادها، أنّ شخصًا يروج للمشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية.

لتقوم عناصر الكتيبة وعناصر فصيلة الأمن بتدخل وفق خطة مدروسة، مكنت من حجز 5090 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية وتوقيف شخص وحجز مركبته الخاصة التي كان يستعملها في البيع.

المشتبه فيه سيقدّم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بعد الإنتهاء من التحقيق.


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