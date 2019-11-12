الداعية الفلسطيني محمود الحسنات يزور أهل عياش

لم يفوت الداعية الفلسطيني، محمود الحسنات، فرصة تواجده بالجزائر، لأجل القيام بزيارة لأهل عياش محجوبي، والذي توفي بعد سقوطه في بئر إرتوازية، بالمسيلة.

ونشر الداعية، صورة على صفحته بانستغرام جمعته مع أهل عياش وعلق عليها قائلا: “بصحبة والد ووالدة عياش الجزائري، الذي اعتصرت قلوبنا ألما عليه يوم سقط في البئر ورحل إلى الله”.

وحل الداعية محمود الحسنات بالجزائر، ولأول مرة، الأسبوع الماضي، بدعوة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي أعدت له برنامجاً ثرياً بالخطب والمحاضرات.

للتذكير، توفي عياش محجوبي “26 سنة”، بعد سقوطه في بئر إرتوازية بمنطقة أم الشمل بالمسيلة، في ديسمبر الماضي.

وتعاطف الجزائريون مع قصة عياش، وتبرعوا بالعتاد وانتقلوا لمنطقة أم الشمل لإنقاذه، ولكنه توفي بعدما علق بالبئر الإرتوازية، لأكثر من أسبوع.