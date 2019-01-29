الداعية المصري عمر عبد الكافي في الجزائر هذا الجمعة

يحل الداعية المصري عمر عبد الكافي، بالجزائر يوم الجمعة المقبل، بناء على دعوة رسمية من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وسيلقي الدكتور عمر عبد الكافي خلال زيارته، عدة محاضرات بمختلف الولايات، أشرف على تنظيمها المنتدى العالمي للوسطية والإعتدال.

الذي يترأسه الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، حيث سيتم تأطير هذه المحاضرات بالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية.

وسيكون الداعية المصري يوم الجمعة 1 فيفيري، بولاية وهران بمسجد عبد الحميد بن باديس، كما سيزور عدة ولايات بالشرق الجزائري.

على غرار ولاية سطيف وقسنطينة، إضافة إلى نشاطاته في العاصمة، وذلك استجابة لدعوة رسمية من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

أين ستنظم هذه المحاضرات والدروس بالمساجد، تحت الرعاية السامية لمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى.