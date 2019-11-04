الداعية “محمود الحسنات” في أول زيارة له للجزائر

وصل عصر اليوم الإثنين الداعية الفلسطيني محمود حسنات إلى مطار هواري بومدين الدولي في زيارة للجزائر قادما إليها من فلسطين.

وتعتبر زيارة الداعية محمود حسنات للجزائر هي الأولى له، حيث وبمجرد دخوله بهو المطار سجد سجدة شكر لله طويلة أنه حقق له أمنيته.

كما صرح محبوب الجزائريين أن أقلام الدنيا ومحابرها لا تستطيع وصف شعوره بتواجده بأرض الجزائر التي سيحدث عن أحفاده.

وقد كان في إستقبال الداعية عدد من محبيه ومتابعي دروسه هاتفين بـ فلسطين الشهداء، أخدين صور تذكارية معه .

وكانت جمعية علماء المسلمين الجزائريين هي من قام بإستضافة الداعية، كما أعدت له برنامج ثري بالخطب والمحاضرات

وسيشارك محمود حسنات في المعرض الدولي للكتاب من خلال كتابه “جواز سفر” وستكون هناك عملية بيع بالاهداء .