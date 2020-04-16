الداعية وسيم يوسف يخرج عن صمته وينفي خبر سجنه

نفى الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، خبر سجنه، عبر صفحته على توتير، وذلك بعد غيابه عن التغريد منذ حوالي الشهرين، وهو ما أثار تساؤلات واسعة.

وكتب الداعية: “في هذا الوقت العصيب على العالم، لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا الإنسانية مع مرض كورونا ونسأل الله السلامة للجميع”.

وأضاف الدكتور وسيم يوسف:”أحببت إبلاغكم، كل ما وصل إليكم من إشاعات وأخبار عن حكم سجني، فهو كذب محض.. وأنا بخير وعافية وجداً مشتاق لكم، وأشكركم جميعاً”.

وكانت شائعات تداولها ناشطون بأن وسيم يوسف حكم عليه بالسجن أربع سنوات، على خلفية اتهامه بالتشهير وإثارة البلابل، وهو ما لم يؤكده أي مصدر رسمي.