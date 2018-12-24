الدالية: أكثر من 315 ألف مسن استفادوا من المنحة الجزافية

قدرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الاثنين، عدد الأشخاص المسنين الذين استفادوا من المنحة الجزافية والصحية بـ 315 ألف و145 شخص خلال 2018.

وأكدت الوزيرة في كلمة لها، خلال إشرافها على أشغال الملتقى الإعلامي حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين في الجزائر.

بأن نسبة النساء المسنات المستفيدات، بلغ 171 ألف و958 مستفيدة، أي بنسبة 54.6 بالمئة من مجموع المستفيدين .

وذكرت الوزيرة بالمناسبة بأن قطاعها بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي، يسمح بفتح الاستثمار للخواص ممن لديهم إمكانيات مادية للتكفل بالمسنين .

وفيما يخص تعميم إستعمال بطاقة المسن، أشارت الوزيرة إلى أنه تم توزيع أكثر من 130 ألف بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات.

ونفت الوزيرة إمكانية زيادة مبلغ المنحة الجزافية والمقدرة ب 3000 دج.

وأوضحت السيدة الدالية بأن الشخص المسن يستفيد على غرار هذه المنحة من ترتيبات اجتماعية وصحية.

مبرزة بأن “الظروف المالية التي تعرفها البلاد لا تسمح في إعادة النظر في هذه المنحة “.