الدالية: إحصاء المستفيدين من مساعدات الدولة لتطهير القوائم

جاء هذا خلال إشرافها على افتتاح أشغال إجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية للتضامن لسنة 2018.

مشيرة إلى أنه تم إنجاز 6 برمجيات تخص قواعد معطيات المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية التي تتكفل بفئة الاشخاص المعاقين. وفئة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا والمسنين علاوة على قاعدة معطيات أخرى تخص استقبال و توجيه المواطنين.

مضيفة أن هذه العملية سمحت بربط قاعدة بيانات قطاع التضامن الوطني بقواعد بيانات تابعة لدوائر وزارية أخرى.

مؤكدة أن قطاع التضامن الوطني إعتمد خلال السنوات الأخيرة على وسائل الرقمنة كآلية جديدة لإضفاء الشفافية.

في التكفل بالفئات الهشة والمعوزة والأشخاص ذوي الاعاقة وترشيد النفقات و يجري العمل على احصاء المستفيدين من مساعدات الدولة.

على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بغية تطهير القوائم.