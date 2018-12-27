الدالية: الجزائر تجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

وذلك خلال لقائها مع سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي محمود طه عيسى.

وحسب بيان للوزارة، اتفقت الدالية مع السفير الفلسطيني، على ضرورة تسريع إجراءات الإمضاء على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين.

وأضاف نفس المصدر أن سفير دولة فلسطين قدم صورة عن الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية.

وذلك بسببب سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن.