الدالية: الجزائر تجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية
جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس الأربعاء، موقف الجزائر الثابت في دعمها للقضية الفلسطينية.
وذلك خلال لقائها مع سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي محمود طه عيسى.
وحسب بيان للوزارة، اتفقت الدالية مع السفير الفلسطيني، على ضرورة تسريع إجراءات الإمضاء على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين.
وأضاف نفس المصدر أن سفير دولة فلسطين قدم صورة عن الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية.
وذلك بسببب سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن.
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