الدالية: الدولة أولت اهتماما كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وإدماجها إجتماعيا واقتصاديا.

وقالت الوزيرة وزارة التضامن الوطني سخرت كل الإمكانيات من أجل تجسيد هذا المسعى بالقضاء على ظاهرتي التهميش والإقصاء تجاه هذه الشريحة بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية و الهيئات و الإدارات العمومية قصد الإسهام في ترقيتهم و توجيههم نحو الطريق الصحيح لتمكينهم من تفجير طاقاتهم و قدراتهم المميزة، خاصة و أنّ الدستور الجزائري يقر و يؤكد على حماية الدولة و المجتمع لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة من كافة أشكال العنف و التهميش.

وقالت الوزيرة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها محمد سيدي موسى رئيس الديوان بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني للاتصال المؤسساتي الذي نظمته وزارة العمل، أن الوزارة تسعى باستمرار من أجل تحسين ظروف الإدماج المهني والإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ترقية الخدمات المقدمة لهم وتوفير عروض العمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، كما تعمل دائرتنا الوزارية دائما على تطوير و تكييف برامج التكوين الخاصة بهم حتى تمكنهم من مواكبة المستجدات الحاصلة في المجتمع و في مختلف المجالات، من خلال ضبط و تسطير برامج تكوينية مكيفة لفائدتهم لتحسين معارفهم و تجديد معلوماتهم على غرار باقي الموظفين والعمال العادين.

وأضافت أن قطاعنا يكفل تكوين متخصص وتكوين تأهيلي في مختلف التخصصات عن طريق المراكز الوطنية للتكوين المتخصص و الملحقات التابعة لها، وإن المراكز الوطنية للتكوين التابعة لقطاعنا تضمن بدورها تكوين لمختلف القطاعات في إطار تعاقدي كقطاع العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي والعدل والدفاع الوطني و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والهيئات تحت الوصاية.

و أبرزت الوزيرة أن هذا اللقاء ما هو إلا تعبيرا عن استجابة قطاعنا الوزاري للطلب الذي تقدمت به وزارة العمل، والمتعلق بإبرام اتفاقية إطار بين الوزارتين لإطلاق برنامج تكويني لفائدة أعوانها و إطاراتها في شتى الميادين، ابتداء من توقيع كذلك اليوم على اتفاقية تكوين لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، وهذا في مجال استعمال أجهزة الإعلام الآلي المكيف، بين المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا لخميستي ولاية تيبازة والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء .

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التكوين الذي يهدف إلى ترقية وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة المهنية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصال وبالأخص التكنولوجيات المكيفة للمعاقين بصريا، الذين مافتئوا يعبرون باستمرار عن رغبتهم في تحقيق استقلاليتهم المعرفية من خلال سعيهــم إلى تعلم كيفيات استخدام الوسائط الحديثة للاتصال و التواصل.

وفي الأخير أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية المبرمة اليوم بين الوزارتين تعتبر نموذجا للتعاون بين قطاعين يسعيان دوما للتكفل الأمثل بهذه الفئة الهامة من مجتمعنا، و هي مناسبة ندعو من خلالها مختلف القطاعات وجميع المؤسسات العمومية والخاصة التي تسعى إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة المهنية الى التقرب من مؤسسات التكوين الخاصة بهذه الفئة و المنتشرة عبر تراب الجمهورية، خاصة وأن الحكومة قررت رفع نسبة إلزامية إدماج هذه الفئة في الحياة المهنية من 1 إلى 3 في المئة ، مما يفتح لهم آفاقا أوسع ويعزز حقوقهم الاجتماعية ، ويوفر لهم ظروف العيش الكريم مثل باقي المواطنين.