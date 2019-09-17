الدالية: الدولة متمسكة بالتكفل بالفئات الهشة وذوي الإحتياجات الخاصة

دعت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية الخواص إلى الإستثمار في القطاع من خلال فتح مؤسسات متخصصة للتكفل بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأضافت الوزيرة، أنه من الضروري أن تكون فيه شبكة للتكفل بهذه الفئة وتظافر الجميع بما فيهم الجمعيات والمجتمع المدني.

وأكدت الدالية، أن الدولة متمسكة بالتكفل بالفئات الهشة من المجتمع لا سيما فئة ذوي الإحتياجات الخاصة والمنحدرين من أسر فقيرة.

وأضافت الدالية، أن هناك مرافقة من طرف الوزارة لمساندة الأولياء ماديا ومعنويا على حساب الصندوق الخاص للتضامن الوطني.

وشدّدت الوزيرة على مدراء القطاع بضرورة تلبية إحتياجات هذه الشريحة من المجتمع.