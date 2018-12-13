الدالية: بوتفليقة له الفضل في ترقية المرأة بالسلطة التنفيذية المركزية والمحلية

أكدت وزيرة التضامن غنية الدالية اليوم بالعاصمة أن المرأة الجزائرية استطاعت أن تتواجد بقوة في السلطة التنفيذية المركزية والمحلية بفضل الارادة السياسية لرئيس الجمهورية.

وخلال الورشة الجهوية القانونية لترقية دور المرأة حول موضوع ” تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة : تبادل الممارسات الجيدة”

وأكدت الدالية أن المنظومة القانونية أعطت أيضا امتيازا لتواجد المرأة في المؤسسات والادارات العمومية و كذا على المستوى الاقتصادي.

إلى جانب مشاركتها الفعالة على كافة الأصعدة وذلك في اطار احترام حقوق والواجبات وتكامل الأدوار.