الدالية تستحدث جائزة وطنية لأحسن ابتكار لخدمة المعوقين

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، عن استحداث جائزة وطنية، لتكريم أحسن ابتكار سواء في المجال الرقمي أو التقني أو التكنولوجي.

الابتكار من شأنه أنم يساهم في التخفيف من مشقة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويساعد على تذليل الصعوبات التي تواجه حياتهم اليومية.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الابتكار والإبداع في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة،

وكذا المساهمة في توفير حياة أفضل لهذه الفئة، وستكون المسابقة الوطنية مفتوحة لجميع الفئات وفي مختلف المجالات،

وسيتم الإبلاغ بشروط وكيفية المشاركة لاحقا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.