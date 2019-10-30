الدالية تشارك في أشغال اللجنة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بإفريقيا

تشارك وزيرة التضامن غنية الدالية، بأشغال اللجنة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في إفريقيا، بأديس بابا، يومي الخميس والجمعة.

وحسب بيان لذات الوزارة، اليوم الأربعاء، سيناقش هذا الإجتماع موضوع تجسيد إعلان منهاج بكين الخاص بالمرأة ومخطط عمله بعد 25 عاما.

والذي من المقرر إدراجه في التقرير العالمي والذي سيتم عرضه في أشغال الدورة الـ64 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، في مارس 2020.

ويعد هذا اللقاء مناسبة لإطلاق استراتيجية الإتحاد الإفريقي للمساواة بين الرجل والمرأة، والتي تم اعتمادها في مؤتمر الإتحاد الإفريقي سنة 2018.

وسيشارك في هذا الإجتماع، وزراء الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي المكلفين بالمساواة بين الجنسين، وممثلي الدول الأعضاء من الإطارات السامية.

بالإضافة إلى ممثلي لجنة الإتحاد الإفريقي، ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، يضيف البيان.