الدالية تشرف غدا على ملتقى وطني حول دلائل التكفل المؤسساتي

تشرف وزيرة التضامن الوطني ، غنية الدالية، غدا الأحد ، على افتتاح ملتقى وطني حول دلائل التكفل المؤسساتي.

الملتقى سيكون بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنونتحت شعار ” من أجل تكفل مؤسساتي أفضل”.

يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدلائل التي أنجزتها وزارة التضامن لفائدة المتدخلين الاجتماعيين.

والإطلاع على مدى أهمية الدلائل وأثرها على التكفل المؤسساتي.

الدليل عبارة عن نصائح وإرشادات منجزة من طرف مختصين وخبراء في المجال.

لفائدة المتدخلين الاجتماعيين لتحقيق تكفل الأحسن بذوي الاحتياجات الخاصة.

يشارك في هذا اللقاء وزير التعليم العالي، الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية.

ممثلون من الدرك الوطني والأمن الوطني، الوزارات المعنية، إطارات وأساتذة ومختصين.

وسيتم التوقيع على هامش اللقاء اتفاقيتي شراكة بين كل من وزارة التعليم العالي، والمحافظة السامية للأمازيغية.