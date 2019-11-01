الدالية تقدم مداخلة بإثيوبيا حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

قدمت وزيرة التضامن غنية الدالية مداخلة خلال أشغال اللجنة الوزارية الرابعة المتخصصة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ببأديس أبابا بإثيوبيا.

اللجنة متخصصة بتحضير إعلان أفريقيا السياسي المتعلق بتنفيذ منهاج عمل “بكين + 25″.

مناقشة الإعلان تتم قصد المصادقة عليه لعرضه خلال الدورة ال 64 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة التي ستعقد خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

موضوع أشغال اللجنة حول ” تجسيد اعلان منهاج بكين ومخطط عمله بعد 25 عاما -مراجعة منهاج بيجين +25-.

ويشارك في الاجتماع وزراء الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي المكلفين بالمساواة بين الجنسين، وممثلي الدول الأعضاء من الإطارات السامية، وممثلي لجنة الإتحاد الإفريقي، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى منظمات الشباب ومنظمات تنشط في مجال المرأة.