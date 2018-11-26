الدالية: تمديد فترة إقامة أطفال مجهولي النسب بمراكز الطفولة المسعفة

قالت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، أنه سيتم السماح للأطفال المتواجدين بمراكز الطفولة المسعفة إلى تمديد إقامتهم إلى ما بعد سن 18 سنة.

و كشفت الوزيرة خلال نزولها على برنامج حوار الساعة، أن تمديد فترة إقامة أطفال مراكز الطفولة الطفولة المسعفة، إلى ما بعد سن 18 الى غاية 21 سنة.

وأضافت الدالية، أن قانون الطفولة ينص على ذلك، والتكفل بهم في إطار ما تسمح به القواعد والأسس.

وأوضحت ذات المسؤولة، وأنه وبقرار من قاضي الأحداث، نعمل على إدماج أكبر عدد ممكن لهذه الفئة في التكوين المهني

مع التنسيق والإتصال بولاة الجمهورية من أجل تقديم يد العون وتدعيم هذه الفئة.

كما أن هؤلاء الأطفال المتواجدين بالمراكز، إستفادو من محلات رئيس الجمهورية.

كما أن هناك تنسيق محكم بين مراكز التكوين ومراكز الطفولة المسعفة من أجل تكوينهم في شتى المجالات والإختصاصات.