الدالية تهنئ الجزائريين بعد التتويج بالكأس

هنأت وزيرة التضامن الوطني ،غنية الدالية الجزائريين بعد تتويج رفقاء محرز بكأس افريقيا.

ونشرت الوزيرة غنية الدالية على صفحة الوزارة في فايسبوك: على إثر تتويج الجزائر بكأس أمم أفريقيا، الثاني في تاريخ مشاركتها بهذه المنافسة، تتويج مستحق وعن جدارة بالنظر إلى المستوى العالي الذي أبان عليه المنتخب، والروح العالية والعزيمة الكبيرة للاعبين على تشريف الراية الوطنية.

وبهذه المناسبة السعيدة لا يسعني إلا أن أعرب باسمي وأصالة عن كل إطارات وموظفي القطاع عن بالغ ابتهاجي وسعادتي لهذا الإنجاز الباهر، وأتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان إلى طاقم المنتخب الوطني على ما أبلوه من بلاء حسن في هذه المنافسة.

كما أتقدم بأحر عبارات التهاني إلى الشعب الجزائري، الذي أشاطره مشاعر الافتخار والاعتزاز بهذا الفريق، متمنية له فيض من الأفراح والإنجازات في مجالات ومحافل دولية أخرى، وللخضر مزيدا من الألقاب في قادم المنافسات القارية والدولية.