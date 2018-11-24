الدالية غنية تشرف غدا على مراسيم إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تشرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، غدا الأحد، على مراسيم إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وحسب بيان وزارة التضامن، اليوم السبت، فقد أختير له شعار ” اسمعني، لنضع حدا للعنف تجاه النساء والفتيات”.

حيث سيشكل الشعار موضوع حملة وطنية تمتد على أسبوعين من 25 نوفمبر إلى غاية 10 ديسمبر.

وسيتم خلال هذه الإحتفالية، عرض بعض تجارب التكفل المؤسساتي بفئة النساء والفتيات المعنفات.

تتخللها مداخلات لخبراء وبعض ممثلي الهيئات والقطاعات المعنية بهذا الموضوع.

وتختتم الإحتفالية بتسليم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في طبعتها الرابعة والمخصصة للحركة الجمعوية.