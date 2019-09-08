الدالية غنية في زيارة عمل إلى ورقلة

قامت وزيرة التضامن، الدالية غنية، اليوم الأحد، بزيارة عمل لولاية ورقلة، حيث تفقدت عديد المؤسسات المعنية بالقطاع.

فبدار الرحمة لمرضى السرطان، أشرفت الوزيرة على إنطلاق قافلة تضامنية مع العائلات المعوزة بالمناطق النائية بالحجيرة، العالية، انقوسة وبلدة عمر.

وقامت الوزيرة، بتوزيع مواد غذائية، أفرشة ، أدوات مدرسية، معدات خاصة بالمعاقين …

وأشرفت على انطلاق يوم تكويني للإطارات المسيرة للجمعيات الخيرية، لتسيير مشروع جمعوي، والإطلاع على قوانين تربية وتعليم الأطفال المعاقين ذهنيا.

كما زارت الوزيرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا02 بمنطقة التجهيزات بورقلة، والإطلاع على نشاط المركز، وكذا إبداعات هذه الشريحة.

وأشرفت على إنطلاق يوم تكويني للأخصائيين مؤطري أطفال التوحد، بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بورقلة.

كما أشرفت على الإستعراضات الرياضية لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة بالقاعة المتعددة الرياضات بمنطقة التجهيزات بورقلة.