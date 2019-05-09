الدالية: “لا تسريح للعمال ولاغلق للمؤسسات.. ومن لديه دليل على التزوير فليقدمه”

قالت وزيرة التضامن والأسرة غنية الدالية، أن الوزارة باشرت في إعادة النظر في طرق التسيير والعمل بالمؤسسات التابعة للقطاع.

مشيرة خلال ردها على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أن الوزارة لم تقرر يوما تسريح العمال أو غلق المؤسسات.

داعية إلى عدم التشويش على ما يقوم به القطاع الوزاري لأنه في مصلحة الفئات التي تتكفل بها نحن مسؤولين عليها.

أما بخصوص سؤال النائبة حول التزوير فأكدت الوزيرة أنه ” من لديه ملف على التزوير فليقدمه إلى العدالة.

مضيفة في ذات السياق أن الوزارة باشرت جملة من الإجراءات التي تدخل في إطار المخطط السنوي لتحسين مستوى الموظفين.

والاعوان المتعاقدين ببرنامج للتكوين يستهدف 7769 عامل، حيث سيتم تخرج الدفعة القادمة 66 إطارا للتكوين المتخصص.

كما أن الوزارة تعمل على تحيين بعض التخصصات وعملت على توسيع قائمة التخصصات في الترقية.