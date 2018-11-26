الدالية: “نسبة إستفادة المرأة المطلقة من صندوق النفقة ضعيفة”

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، أنّ نسبة إستجابة وإستفادة النساء المطلقات لصندوق النفقة ضعيفة منذ سنة 2015.

وأرجعت الوزيرة سبب ذلك إلى عدم وعي النساء وجهلهن بهذه القوانين، خصوصا في المناطق الداخلية وغير متعلمات ولا يملكن دراية بقانون 15.01 الذي جاء لتأسيس هذا القانون.

وكشفت الدالية خلال نزولها ضيفا على التلفزيون العمومي، أنها قامت بإسداء تعليمات لكل مدراء النشاط الإجتماعي.

من أجل الإعلام بهذه الآلية والتعريف بها حتى نتمكن من حفظ كرامة المرأة المطلقة والحاضنة.

وأشارت نفس المسؤولة أن قطاعها لايتوقف على هذا الصندوق في هذا المجال، حيث يتم تقديم إعانات للأطفال في الدخول المدرسي، وتقديم لهم دروس خصوصية

ناهيك عن التكفل بهم في الأعياد، ومنح للمرأة المطلقة القرض المصغر، لتحسين ظروف العيش.