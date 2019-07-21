الدالية: 600 مسن مصاب بأمراض عقلية مقيم في 31 مركز عبر الوطن

كشفت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية عن فتح مشاورات بين وزارة الصحة من أجل إيجاد حل لمشكل الأشخاص المسنين المصابين بأمراض عقلية مزمنة، المقيمين بدار المسنين عبر الوطن.

مشيرة إلى أن هذه المعضلة ورثتها وزارة التضامن منذ مدة طويلة، وحان الوقت لوضع الإطار التنظيمي للتكفل بهذه الشريحة.

وأبرزت الوزيرة أن وزارة التضامن لا تملك لا الإمكانيات البشرية المؤهلة للتكفل بأصحاب الأمراض العقلية، ولا الإمكانيات المادية من حيث التجهيزات والعتاد الطبي اللازمين.

وأكدت الوزيرة على هامش الزيارة التي قادتها اليوم إلى ولاية الطارف أن عدد هؤلاء يقدر بحوالي 600 مسن ومسنة.

مبرزة بان هذه الفئة تستدعي تكفلا طبيا ونفسيا خاصين، وأن وزارة التضامن وبالنظر إلى العدد المتزايد لهؤلاء لم تعد قادرة على التكفل بهم، بل باتوا مصدر خطر داخل المراكز سواء على أنفسهم أو على الآخرين.

وفي نفس السياق أوضحت الوزيرة أنه يتم التفكير في تخصيص مراكز خاصة للتكفل بهذه الفئة بتأطير مزدوج بين وزارة التضامن ووزارة الصحة.