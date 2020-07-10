الدايلي مايل:”السيتي ضمن محرز الجديد”

أعد أمسية اليوم الجمعة موقع صحيفة “الديلي مايل” البريطانية تقريرا مطولا عن نجم فريق وفاق سطيف “طلال إسحاق بوصوف” صاحب ال18 سنة.

التقرير تحدث عن الصفقة التي أعلن عنها الفريق السطايفي اليوم بخصوص احتمال انتقال إبن ولاية ميلة لفريق مانشستر سيتي في موسمه الاحترافي الثالث.

ذات التقرير أضاف أن بوصوف المتألق هذا الموسم في الدوري الجزائري هو محرز الجديد بالنظر لامكانياته الفنية الكبيرة.

الديلي مايل أكدت أن السيتي يملك خيار التعاقد مع بوصوف بحكم ارتباط السيتيزنس مع مجمع سيتي فوتبول الذي أمضى معه لاعب الوفاق عقدا ل5 سنوات.