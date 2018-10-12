“الدبابة” متحمّس لمواجهة البنين 

أظهر متوسط ميدان المنتخب الوطني، عدلان قديورة، تحمسه الكبير لمواجهة “الخضر” المرتقبة أمام البنين بعد ساعات.

ونشر لاعب نوتنغهام فوريست الإنجليزي، تغريدة منذ قليل على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، بصور له من تدريبات الخضر بمركز سيدي موسى ومعلقا:”جاهز للقتال”.

يذكر ان محاربي الصحراء يواجهون منتخب البنين على ملعب مصطفى تشاكر بداية من الساعة 20:45، ضمن تصفيات كان 2019.