“الدبابة” يوجه رسالة قوية للجزائريين قبل النهائي

وجه “الدبابة”، عدلان قديورة رسالة قوية للجماهير الجزائريين وهذا ساعات قليلة قبل إنطلاق نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 أمام السنغال.

وصّرح صاحب القذفات الصاروخية من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا :”ناكلو الأرض”.

وأرفق ذلك بصورة له أمام أهرامات الجيزة، وهذا إضافة لعلم الجزائر وكلمة “فيها خير”.

وظهر لاعب “نوتينغهام فوريست” متفائلا بقدرة مُحاربي الصحراء على تحقيق اللقب القاري على حساب “أسود التيرانغا”.

وسيقود متوسط الميدان المُخضرم تشكيلة الخضر في مهمة إسترجاع الكرات، وتكسير هجمات زملاء “ساديو ماني” قبل وصولهم لمرمى “رايس مبولحي”.