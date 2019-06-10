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“الدبابة” يُفاجىء الجميع داخل تشكيلة “الخضر”

الرياضة
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“الدبابة” يُفاجىء الجميع داخل تشكيلة “الخضر”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن عدلان قديورة فاجأ الجميع داخل تشكيلة “الخضر” بفضل جاهزيته الكبيرة، منذ أول يوم للتربص.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء، بأن “الدبابة” يتواجد في أفضل أحواله، قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال في خلال الندوة الصُحفية التي عقدها صبيحة اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة :”عدلان قام بعمل كبير، مما أعطى نتائجا لافتة”.

يشار، بأن لاعب “نوتينغهام فوريست” كان بمثابة أكبر المُفاجآت في القائمة النهائية لـ”الأفناك”، والتي ستكون معنية بتمثيل الجزائر في مصر.


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