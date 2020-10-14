الدبلوماسي الراحل عبد القادر حجار يوارى الثرى بمقبرة العالية

ووري الثرى ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الدبلوماسي الراحل، عبد القادر حجار، في مقبرة العالية، بالجزائر العاصمة.

وحضر جنازة الفقيد كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير الداخلية، كمال بلجود.

كما حضر جنازة عبد القادر حجار أيضا كل من وزير الخارجية، صبري بوقادوم، ووالي العاصمة، يوسف شرفة.

وبهذا المصاب الجلل، قال رئيس مجلس الامة إن الفقيد نذر حياته خدمة لوطنه المفدى، وكان يتمتع بغيرة وطنية صادقة.

وقال قوجيل “كان المرحوم وفيا لمبادئ الالتزام والتفاني، وفي خدمة المصالح العليا للوطن”.