الدبلوماسي الصحراوي حدي الكنتاوي: فرنسا ودول خليجية تدعم الاحتلال المغربي في عدوانه

اتهم الدبلوماسي الصحراوي وممثل جبهة البوليساريو في السويد والنرويج حدي الكنتاوي القوى الكبرى على غرار فرنسا ودول خليجية بدعم الاحتلال المغربي في عدوانه على الشعب الصحراوي

وقال حدي الكنتاوي خلال استضافته على تلفزيون “النهار” أن فرنسا هي من تقف وراء عرقلة قرارات مجلس الامن بخصوص القضية الصحراوية.

وأضاف أن دول خليجية راحت تدعم الاحتلال المغربي في عدوانه على الشعب الصحراوي الأعزل، وأضاف أن الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو ليسوا دعاة حرب لكنهم يعرفون كيف يلقنون الاحتلال المغربي الدروس.

وأكد أن الاحتلال المغربي استصغر كل مايتعلق بالشعب الصحراوي واليوم هذا الاحتلال لايهمه إلا نهب الثروات وخيرات الشعب.

كما أشار إلى أن جبهة البوليساريو أعدت العدة لمواجهة المحتل المغربي والشعب الصحراوي كله وراء الجبهة ويدعمها