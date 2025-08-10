الدبلوماسي العربي لطرش محافظًا للطبعة الرابعة للمعرض التجاري الافريقي البيني بالجزائر

تم اليوم الأحد تعيين الدبلوماسي الجزائري العربي لطرش محافظا للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) الذي ستحتضنه الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وسيساعد الدبلوماسي العربي لطرش في مهامه نائبان, هما عبد الكريم بحة, السفير الحالي للجزائر لدى المملكة الأردنية الهاشمية, ومسعود مهيلة, السفير الحالي للجزائر لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

ويعتبر العربي لطرش, السفير الحالي للجزائر بفيينا, من الكفاءات المتميزة, حيث كان أحد الفاعلين الأساسيين في تنظيم الدورة ال31 لقمة الجامعة العربية التي انعقدت بالجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر 2022, بالإضافة إلى القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) التي أقيمت بالجزائر من 29 فيفري إلى 2 مارس 2024.