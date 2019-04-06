الدبلوماسي فواد مخلوف: “سلوك الوزير السابق ميهوبي هو سلوك مثقف محترم”

ثمّن الدبلوماسي ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام بوزارة الداخلية السابق فؤاد مخلوف، سلوك وزير الثقافة السابق عز الديني ميهوبي

الذي قال بعد إنهاء مهامه على رأس وزارة الثقافة “شرعتُ في مراجعة أعمالي الأدبية والإبداعية، التي أجّلتُ طباعتها منذ 2015،

من بينها: خطأ أن تكتب.. خطيئة أن تنسى، ما لم يعشه السندباد، طوائف كيفونيم (رواية) البسملة والرماد (رواية) نهاية اللغات..”.

وقال فؤاد مخلود في تغريدة له على تويتر ردا على تغيردة ميهوبي، “هذا هو سلوك المثقف المحترم، تخلده أعماله وإبداعاته”.

مضيفا أن “المثقف تبقى المناصب والوظائف هامشية في حياته”.