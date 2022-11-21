الدبيبة يشيد بموقف الجزائر الداعم للشعب الليبي

إحتفلت سفارة الجزائر لدى ليبيا، بالذكرى الـ 68 لإندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من وزراء الحكومة.

كمار حضر حفل الإستقبال، أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية والثقافية.

وأشاد سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، بالعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الصعيد الإقليمي والدولي.

مشيرا إلى احتضان الجزائر لأشغال الدورة 31 للقمة العربية يومي الفاتح و الثاني نوفمبر الجاري.

فضلا عن إنجاح المصالحة بين الفصائل الفلسطينية مع تطلع الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2025/2024. وذلك لمواصلة خدمة قضايا السلم والأمن والتنمية في العالم.

ونوه شنين بموقف الجزائر تجاه الأزمة الليبية القائم على رفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا لإيجاد تسوية لهذه الأزمة في إطار حل ليبي-ليبي توافقي. وإنجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بما يفضي إلى تنظيم الانتخابات.

كما أبرز شنين عظمة الثورة الجزائرية، مشيدا بالدعم الذي قدمه الشعب الليبي للشعب الجزائري خلال نضاله التحرري.

مشددا على أهمية الالتحام بين الشعب الجزائري وجيشه الوطني الشعبي في الحفاظ على مناعة الجزائر واستقرارها وقوتها.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في كلمته على عمق ومتانة العلاقات الجزائرية-الليبية التي تستند إلى إرث كبير من التضامن والتآزر بين الشعبين الجزائري والليبي.

منوها بموقف الجزائر الداعم للشعب الليبي ولسيادة ليبيا ووحدتها في المرحلة الراهنة.