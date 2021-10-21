الدبيبة يلتزم بإجراء الإنتخابات ويؤكد: القرار الليبي أصبح بإرادة وطنية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ومنذ أن تسلمت مهامها، إلتزمت بدعم المفوضية العليا للإنتخابات، لإجراء الإنتخابات في موعدها.

وأكد الدبيبة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا، أن الحكومة جاءت لأجل إستقرار وسلامة ليبيا بعد سنوات من الإنقسام.

وبعث ذات المسؤول الليبي، برسالة لكل العالم، أكد فيها أن القرار الليبي صار بإرادة ليبية ووطنية بدعم الخيرين من كل أنحاء العالم.

معربا عن تطلعه لاستراتيجية طويلة الأمد مع الحاضرين في المؤتمر، للوصول إلى إستقرار حقيقي وفاعل في ليبيا.

وأكد الدبيبة، على تمسكه بقرار السلام والاستقرار، مشيدا بالدعم الكبير والحيوي، الذي قدمته كل الدول الصديقة والشقيقة والتي أسهمت في وقف الحرب.

ودعا ذات المسؤول، كل الليبيين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة، واحترام نتائجها لتوحيد مؤسسات الدولة والعمل بشكل فعال في حل الأزمات المعيشية من تردي خدمات القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية لليبيين.

وشدد الدبيبة، على إن حكومته تعمل على استكمال تلقيح كل الليبيين ضد الفيروس التاجي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة السلطات المحلية المتمثلة في البلديات لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار الدبيبة، إلى أن الحكومة، حرصت طيلة الأشهر الماضية على الاستماع لجميع مكونات المجتمع الليبي، واشراك جميع مناطق ليبيا، حيث تم الاتفاق مع الجميع لتحقيق التنمية والمواطنة والعدالة خلف قيادة سياسية مدنية ومنتخبة.

مشددا على أن استقرار ليبيا اليوم هو السبيل لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.

ودعا الدبيبة بهذه المناسبة، جميع الأطراف، للتفاهم حول آلية للتوصل لحل الملفات العالقة ومنع التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأشار الدبيبة في الأخير، إلى ملف الهجرة غير الشرعية، والذي بات يؤرق هذا البلد الجار، طالبا الدعم من الحضور في هذا الشأن.

هذا وحل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بالعاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار في هذا البلد الشقيق، تأكيدًا على موقف الجزائر الثابت وتضامنها الدائم مع الشعب الليبي من أجل انهاء الأزمة ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية.

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