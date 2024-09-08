الدبيبة يهنئ الرئيس تبون عقب فوزه بعهدة رئاسية جديدة

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية. متمنيًا له دوام التوفيق في قيادة الجزائر نحو المزيد من التقدم والازدهار

وقال رئيس الوزراء الليبي في تهنئة نشرها عبر صفحته الرسمية على فايسبوك أهنئ أخي الرئيس عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا له دوام التوفيق في قيادة الجارة الجزائر نحو المزيد من التقدم والازدهار”.

كما أكد ذات المتحدث أن العلاقات الليبية الجزائرية ستظل قوية ومتينة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيزها بما يخدم مصالح شعبينا وطموحاتهما في التنمية والاستقرار.