الدب “ناتاشا” بالحامة يخضع لعمليتين جراحيتين ناجحتين لإستئصال ورم سرطاني

خضع الدب البني “ناتاشا”، في حديقة التجارب بالحامة، لعمليتين جراحيتين كللتا بالنجاح، لإستئصال ورم سرطاني من عينيه.

وأجريت العملية الأولى لـ”ناتاشا”، في 20 جويلية 2020 بالعين اليسرى، والثانية في 14 أوت 2020 على العين اليمنى.

وسمح التدخلان الجراحيان، باستئصال الغدة وكذلك الورم الالتهابي، والذي تبين بعد التحليل التشريحي المرضي، أنه ورم سرطاني.

وتتعافى الآن، عينا الدب بشكل جيد.

هذا وأشرف على العملية الأستاذ المساعد في طب العيون الدكتور بن عبد الله محفوظ، الذي ساعد فريق حديقة الحيوان والأطباء البيطريين ومربي الحيوانات خلال التدخلين.