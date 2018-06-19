الدجاج .. “الفرماج” و”الڨازوز” ممنوع على مترشحي الباك !!

منعت مديرية التربية لولاية برج بوعريريج رؤساء مراكز إمتحان الباك من تقديم لحم الدجاج و مشتقات الحليب والمشروبات والعصائر للممتحنين.

وخوفا من التسممات، أبرقت المديرية لمدراء المراكز تمنعهم من إستعمال هذه المواد كوجبات للممتحنين في الباك.

والإكتفاء بتقديم الفواكه الطازجة كالموز والتفاح للطلبة، وتقديم الأطعمة التي تحتوي على لحم العجل فقط.

كما فرضت المديرية على المشرفين على الاطعام بالمراكز تقديم شهادات طبية تثبت صحتهم من الأمراض المعدية.

حيث طالبتهم بتقديم شهادات تثبت إجراء التحاليل الطبية منذ 6 أشهر.

وطالبت بتطهير خزانات المياه ومراقبة المياه الشروب، مراقبة نسبة الكلور في المياه.

ودعت المدراء على التعامل مع مكاتب حفظ الصحة التابعة للبلدية لتنظيف محيط وداخل مراكز الإمتحانات.