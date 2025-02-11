الدجاج بـ353 دج.. هذه أسعار اللحوم والخضر أياما قبل رمضان

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 78 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 95 دج، والبصل الجاف 51 دج.

والثوم الجاف 547 دج، والجزر 67 دج، واللفت 79 دج، والقرنبيط 65 دج، والكرنب 82 دج. والكوسة 153 دج، والفاصولياء الخضراء 377 دج، والخس 94 دج.

فيما بلغ معدل سعر المندرين 120 دج، والبرتقال 100 دج، والليمون 110 دج والتفاح المحلي 414 دج، والتمر 526 دج، والموز 457 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1753 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 353 دج، والبيض 17 دج للبيضة الواحدة.