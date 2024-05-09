الدجاج بـ409 دج.. هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الخميس 9 ماي 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 82 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 76 دج، والبصل الجاف 102 دج.

والثوم الجاف 451 دج، والجزر 72 دج، واللفت 92 دج، والجلبانة 236 دج والكوسة 102 دج، والفاصولياء الخضراء 321 دج، والخس 97 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 466 دج، والتمر 552 دج، والبرتقال 176 دج، والليمون 158 دج والموز 397 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1680 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 409 دج، والبيض 16 دج للبيضة الواحدة.