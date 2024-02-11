الدجاج بـ416 دج.. أسعار الخضر والفواكه واللحوم اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك ليوم الأحد 11 فيفري 2024.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 62 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 82 دج، والبصل 73 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 425 دج، والتمر 564 دج، والبرتقال 139 دج، والموز 329 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1773 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 4166 دج، والبيض 22 دج للبيضة الواحدة.